Inter-Sant'Angelo 11-0: nell'allenamento congiunto doppiette per Dzeko e Lautaro

L' Inter si diverte nell'allenamento congiunto con il Sant'Angelo : finisce con un risultato a due cifre, 11-0, con il primo tempo che si era chiuso sul 5-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi . Ora è tutto pronto per l'esordio in campionato, in programma sabato prossimo a Via del Mare contro il neopromosso Lecce .

E' stata una scorpacciata di reti con il Sant'Angelo e non ne hanno goduto solamente gli attaccanti dell'Inter. Nel primo tempo si è messo particolarmente in mostra Edin Dzeko , che ha segnato una doppietta dopo un precampionato piuttosto anonimo. Le altre reti portano la firma di Calhanoglu, Lukaku e Dumfries , corteggiato da club stranieri, soprattutto inglesi.

Nel secondo tempo, l'Inter ha continuato in modo molto serio l'allenamento congiunto, segnando altri sei gol. Marcature di Mkhitaryan, Gagliardini, doppietta di Lautaro Martinez, Correa e del giovane Cesare Casadei, appetito non solo dal Chelsea ma anche dal Nizza, con le offerte a cui per ora l'Inter ha fatto muro.

Nei prossimi due giorni si rifiniranno i dettagli in vista della trasferta in Puglia. Da capire se Marcelo Brozovic potrà essere della sfida oppure no.