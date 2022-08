Inter, Gosens: "Mi sento molto meglio, pronto per il Lecce"

Segnali di risveglio per Robin Gosens in vista dell'avvio della stagione dell' Inter : l'esterno tedesco, dopo l'ultima sgambata contro il Sant'Angelo Lodigiano (amichevole vinta 11-0 ), ha fatto il punto sulle sue condizioni, rassicurando i tifosi.

Gosens in crescita: titolare con il Lecce

L'esterno tedesco è stato tra le poche note positive dei nerazzurri nell'amichevole contro il Villarreal e sabato contro il Lecce (match in programma alle 20.45 al Via del Mare) scenderà in campo dal primo minuto a sinistra. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi la difesa sarà composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, a centrocampo il trio Barella-Brozovic (da valutare)-Calhanoglu, in attacco torna il duo Lautaro Martinez-Lukaku.