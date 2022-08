Inter, Dimarco dopo Lecce: "Vittoria sofferta ma meritata"

Una vittoria all'ultimo respiro che... fa tirare un sospiro di sollievo a tutta l' Inter . Il gol al 94' di Denzel Dumfries per il definitivo 2-1 al Via del Mare di Lecce , è stato salutato con estrema felicità dai giocatori di Simone Inzaghi , consapevoli tuttavia di quanto tutto si fosse fatto estremamente complicato davanti alla porta difesa da Wladimiro Falcone .

Inter, Dimarco: "Vittoria sofferta ma meritata"

"Un gol da tre punti: ottimo per dare il via alla stagione. Forza Inter", è il pensiero dell'esterno olandese, man of the match, subentrato al 67' al posto di Matteo Darmian. "Vittoria sofferta e meritata. Avanti così" è invece il pensiero di Federico Dimarco. Una foto dell'esultanza generale di fine partita e un "Partita vinta. Sempre Forza Inter" da parte di Lautaro Martinez, autore dell'assist di testa per Dumfries.