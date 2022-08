Inter: assente Mkhitaryan, D'Ambrosio recuperato per lo Spezia

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista dell'esordio a San Siro contro lo Spezia, in programma sabato alle 20.45. Oggi Inzaghi ha potuto disporre di tutta la rosa, tranne che di Mkitharyan, uscito malconcio dalla partita di Lecce. A causa dei problemi ai flessori della coscia sinistra, l'armeno dovrebbe saltare le prossime tre partite per tornare a disposizione, si spera, per la stracittadina milanese del 3 settembre.