Allenamento Inter: tutti a disposizione, tranne Mkhitaryan

Si avvicina la sfida di San Siro contro lo Spezia e l'Inter calibra i suoi allenamenti in funzione di questa partita, che rappresenta per Lukaku e compagni la prima stagionale davanti al pubblico di casa. Per Simone Inzaghi la buona notizia è che avrà problemi di abbondanza contro i liguri, visto che ha recuperato completamente anche D'Ambrosio.

Inter: alla vigilia dello Spezia Inzaghi sceglierà l'undici Manca solo l'armeno Mkhitaryan, che ne avrà per un po' a causa dell'infortunio ai flessori della coscia sinistra. C'è la prospettiva di riavere il giocatore ex Roma per il derby del 3 settembre contro il Milan. Nel frattempo, l'Inter punta a fare altri tre punti dopo la vittoria con il fiatone in quel di Lecce.