Inter, rifinitura al Meazza verso lo Spezia: Inzaghi aspetta l'"effetto San Siro"

Alle 20.45 di sabato al Meazza arriverà lo Spezia di Luca Gotti, che grazie al successo interno sull’Empoli al debutto si toglierà la soddisfazione di sfidare a pari punti i più titolati avversari, vittoriosi in extremis a Lecce. Proprio come fatto dai cugini rossoneri alla vigilia della prima giornata, anche l’ Inter ha svolto la rifinitura direttamente a San Siro, dove Inzaghi ha anche tenuto l’inedita diretta Instagram che ha sostituito l’abituale conferenza stampa.

L'Inter, San Siro e la carica dei 41.000 abbonati

Un modo per riprendere confidenza con il manto erboso e con il clima dello stadio di casa, anche se l’atmosfera durante la partita contro lo Spezia sarà molto diversa e simile a quella che lo scorso 22 maggio ha salutato la fine della stagione dell'Inter, vittoriosa per 3-0 sulla Sampdoria nel giorno della festa scudetto del Milan a Reggio Emilia. Nonostante il periodo vacanziero, infatti, proprio come accaduto al Milan, anche l’Inter riceverà l’abbraccio dei propri tifosi, che dovrebbero anzi essere presenti in numero ancora superiore rispetto ai “colleghi” rossoneri, in virtù del maggior numero di abbonamenti staccati dalla società nerazzurra: l’Inter ha infatti già venduto 41.000 abbonamenti, circa 500.000 in più rispetto ai campioni d’Italia, ai quali andrà aggiunta la quota-biglietti.

Inter, solo due sconfitte nelle ultime 36 partite interne in Serie A

Ce n’è abbastanza quindi per un vero e proprio “effetto San Siro”, che è poi quello di cui l’Inter ha già goduto nella scorsa stagione. Nel campionato concluso alle spalle del Milan, infatti, la squadra di Inzaghi è quella che ha ottenuto più punti in casa, ben 45, frutto di 14 vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte, seppur pesantissime, consecutive a febbraio contro Milan e Sassuolo, gli unici due ko nelle ultime 36 partite di campionato giocate in casa dall’Inter, che prima di cadere nel derby del 5 febbraio scorso era reduce da sette successi interni di fila. L’Inter ha una striscia aperta di quattro successi di fila in A al Meazza, con 12 reti realizzate e appena tre subite. Forte del supporto dei tifosi, Inzaghi vuole allungare questa striscia e anche quella che vede l’Inter non pareggiare in campionato da 10 gare consecutive, trend che ha seriamente rischiato di interrompersi a Lecce.