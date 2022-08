Inter, Asllani: "Cercherò di imparare tutto da Brozovic"

"Giocare per questa maglia e poter imparare da Marcelo Brozovic è un'occasione unica, una grande emozione". Parola di Kristjan Asllani . Il centrocampista albanese cresciuto in Toscana, che l' Inter ha prelevato in estate dall' Empoli , ha parlato ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Spezia per i canali ufficiali nerazzurri.

Asllani ha raccontato: "Ci sono tante persone che hanno contribuito alla mia crescita professionale, che hanno arricchito la mia vita. La mia famiglia in primis e poi le persone che ho avuto la fortuna di incontrare sul campo, il mio ex allenatore Aurelio Andreazzoli , ad esempio, mi ha dato la fiducia e la possibilità di esprimermi e non finirò mai di ringraziarlo".

Inter, Asllani: "E' strano, ma quel gol contro l'Inter mi è servito ad arrivare fin qui"

Quindi, il ricordo del suo unico gol in Serie A. Arrivato proprio contro l'Inter a San Siro: "Lo so, fa parecchio strano pensare che quella rete sia servita proprio per arrivare fin qui. Su quel pallone di Fiamozzi sono andato di destro e l'emozione è stata incredibile: il primo gol in A non si scorda mai. Il primo centro non ufficiale coi nerazzurri, invece, è stato in amichevole col Monaco: sentire i sostenitori nerazzurri urlare il mio nome è stato qualcosa di incredibile. Specie pensando al fatto che io stesso sono anche un tifoso dell'Inter. Brozovic: ho una grande fortuna potere giocare, allenarmi e apprendere da un campione come lui".