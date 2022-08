Lautaro bomber: storia tutta argentina, raggiunge Cruz e Milito

Lautaro ha segnato il terzo gol consecutivo allo Spezia dopo i due dell'anno scorso. Come media gol, ora, l'argentino ha anche fatto meglio del Jardinero: 0,41 contro 0,38. Rimane ancora avanti Milito, che aveva la media di 0.44 a partita. Ma come dicevamo, ci sono nuovi obiettivi da porsi, da raggiungere e superare.

Lautaro è il quinto miglior marcatore argentino nella storia dell'Inter, il sedicesimo in assoluto a prescindere dalla nazionalità. Il più vicino ora è Valentin Angelillo, che ha segnato 77 reti in maglia nerazzurra. Poi c'è Attilio Demaria (86 gol nell'Ambrosiana-Inter tra il 1931 e il 1936 e tra il 1938 e il 1943). Al momento, appare assolutamente fuori portata un altro argentino, Mauro Icardi, a quota 124 segnature in 188 presenze.