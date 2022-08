Inter, Inzaghi sorride: Mkhitaryan vede il derby, Brozovic in crescita

Per la seconda sfida da ex contro la squadra che ne ha caratterizzato la carriera da calciatore e avviato quella da allenatore Simone Inzaghi confida in un risultato differente rispetto alla sconfitta per 3-1 subita il 16 ottobre 2021, primo ko in campionato della sua avventura sulla panchina dell’Inter, ma soprattutto conta di avere a disposizione il gruppo quasi al completo.

Inter, prosegue il recupero di Mkhitaryan

La seduta mattutina di mercoledì ad Appiano ha dato in questo senso buone indicazioni al tecnico emiliano: l’unico assente per la gara contro la Lazio dovrebbe essere Henrikh Mkhitaryan: l’armeno, ancora in attesa del debutto ufficiale con la maglia dell’Inter a causa di un problema al flessore, non si è allenato in gruppo neppure a 48 ore dalla gara contro i biancocelesti e quindi con ogni probabilità non farà parte della lista dei convocati per l’Olimpico. Le condizioni dell’ex romanista però stanno migliorando di giorno in giorno: il numero 22 nerazzurro dovrebbe essere pronto per la partita del 30 agosto contro la Cremonese, ma quasi certamente farà parte dei convocati per il derby del 3 settembre.

Inzaghi sorride, Brozovic è in crescita

Lavoro a parte anche per Raoul Bellanova, che ha svolto una seduta specifica per recuperare dall’infortunio alla caviglia che gli ha finora impedito di entrare nelle rotazioni di Inzaghi, ma l’ex Cagliari dovrebbe essere a disposizione per la Lazio. Tutto ok anche per Marcelo Brozovic, le cui prestazioni finora sono state condizionate da un leggero fastidio muscolare: il regista croato si è comunque allenato regolarmente e sta crescendo di giorno in giorno. Sicura la sua presenza nel cuore della mediana nerazuzrra all’Olimpico.