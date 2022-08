Zanetti spaventa le avversarie: “Lukaku è devastante”

L' Inter punta quest'anno a raggiungere i 100 gol fatti? E allora c'è bisogno di tutte e quattro le punta ai loro massimi livelli: Lukaku e Lautaro , certo, ma pure Dzeko e Correa . L'ex capitano e ora dirigente nerazzurro , Javier Zanetti , sprona quindi tutto il reparto offensivo dopo le prime due giornate: “C'è bisogno di tutto e di attaccanti con diverse caratteristiche. Stai poi all'allenatore scegliere la posizione migliore e più opportuna per la squadra”. Ci sarà spazio anche per chi parte di rincorsa, quindi.

C'è però uno degli attaccanti che non è come gli altri. Che è tornato e ha già messo una volta il suo sigillo: è il belga Romelu Lukaku. Da come ne parla a 'I Fantastici 10', mini serie prodotta da Calcio.com, Javier Zanetti pare avere una gran cotta per lui.

“E' molto complicato fermarlo. Prende la palla, la butta lunga e comincia la sua corsa, credo sia devastante”. Devastante come era stato nell'anno dello scudetto di Antonio Conte. E ora che entrerà in forma, saranno dolori per tutte le avversarie. Già ha spadroneggiato a livello fisico, non solo con la rete di testa a Lecce, ma anche con l'assist aereo per il gol di Lautaro Martinez con lo Spezia. Con lui – e dopo gli 84 gol segnati l'anno scorso – 100 non sembra un traguardo irraggiungibile”.