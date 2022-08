Inzaghi: "Sconfitta che pesa, il primo gol subito è inaccettabile"

Dieci mesi dopo, l'Olimpico è ancora fatale per l'Inter, che incassa sul campo della Lazio la prima sconfitta in campionato. Stesso punteggio, 3-1, ma contesto differente, perchè se quel ko dell'ottobre 2021 era arrivato dopo una striscia di risultati positivi in avvio dell'era Inzaghi, il rovescio maturato ora appena alla terza giornata rischia già di gettare qualche ombra sulla stagione dei nerazzurri, attesi dal derby nel prossimo weekend.

La Lazio stende ancora l'Inter, le scelte di formazione non premiano Inzaghi Nel mirino della critica finiranno inevitabilmente le scelte di Inzaghi, sconfitto quindi per la seconda volta su due in trasferta dalla propria ex squadra, che ha optato per Gagliardini nella formazione di partenza al posto di Calhanoglu e che a venti minuti dalla fine ha stravolto la squadra con tre sostituzioni contemporanee. Gli innesti di Dzeko, Darmian e Gosens per Lukaku, Dumfries e Dimarco non si sono però rivelati felici, a differenza delle scelte vincenti della prima giornata a Lecce, e fanno da contraltare ai giocatori mandati in campo da Sarri, Luis Alberto e Pedro, rivelatisi poi decisivi. Tardivo, poi, l'ingresso del turco, chiamato anche ad agire fuori ruolo.

Inzaghi: "Sull'1-1 non abbiamo sfruttato le occasioni create" Intervistato da DAZN al termine della gara Inzaghi riconosce i meriti della Lazio e dribbla le domande sui singoli: "Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, ma ci è mancata cattiveria e determinazione per legittimare la nostra supremazia. La sconfitta brucia per come è maturata, la partita è stata combattuta, ma equilibrata, contro una squadra di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto l'equilibrio, sull'1-1 abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, ci è mancata la determinazione per portare la partita dalla nostra parte. Se il gol lo avesse fatto Dumfries staremmo parlando di altre cose".