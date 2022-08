Inter, in arrivo Milan e Bayern: serve gamba in vista derby e Champions

MILANO - Meglio prima che dopo: così si dice in questi casi. Se ci sono dei problemi è preferibile andarci a sbattere subito, così da avere più tempo per intervenire. In questo senso, insomma, la sconfitta con la Lazio, per l’Inter, potrebbe trasformarsi in una sveglia salutare. I margini per correre ai ripari, però, sono comunque ridotti, visto che sabato prossimo ci sarà già il derby con il Milan e tra 10 giorni la sfida di Champions, con il Bayern, prima tappa di un girone letteralmente infernale. In mezzo, martedì, il match con la Cremonese: un'occasione per ripartire. Ma è chiaro che per quel doppio appuntamento dovrà presentarsi un’Inter diversa.

Inter, allarme Lukaku: problema muscolare, rischia il derby La condizione fisica dell’Inter Già ma quali sono i problemi, o meglio le spine, che deve risolvere Inzaghi? Il principale sembra essere la condizione atletica. La squadra, infatti, appare ancora pesante, con poca brillantezza e rapidità. Durante la preparazione è stato fatto molto fondo, probabilmente in previsione dei tanti impegni ravvicinati fino alla sosta per il Mondiale. Significa che, riducendosi lo spazio per allenamenti veri e propri, la miglior condizione andrà trovata giocando. Intanto, però, appena il fiato comincia ad accorciarsi, l’Inter ha la tendenza ad allungarsi e, quindi, ad andare in sofferenza sulle ripartenze degli avversari. Risultato: la difesa va in affanno. Lo si è visto in precampionato, con 10 reti incassate in 5 amichevoli, e pure nelle prime gare ufficiali, 4 gol presi in 3 partite.