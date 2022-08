Lukaku, distrazione ai flessori: salta Milan e Bayern

Inter, senza Lukaku scocca l'ora di Dzeko e Correa

Sicura, a questo punto, oltre che l’assenza nel primo infrasettimanale contro la Cremonese, anche quella per la gara contro il Milan di sabato 3 settembre alle 18.30, ma Inzaghi non potrà contare su Lukaku neppure per la prima partita del girone di Champions League, mercoledì 7 settembre a San Siro contro il Bayern Monaco. Per le prime due partitissime della stagione l tecnico nerazzurro potrà quindi fare affidamento sui soli Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Lukaku, che dovrebbe saltare anche la gara contro il Torino dell'11 settembre, potrebbe rientrare in campo per la seconda giornata del girone di Champions il 13 sul campo del Viktoria Plzen.