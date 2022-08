Lautaro bomber: supera Facchetti come numero di gol nell'Inter

L'argentino Lautaro Martinez sempre di più nella storia dell' Inter . Ieri, contro la Cremonese , ha segnato il terzo gol in campionato dopo quello con la Lazio e l'altro con lo Spezia. Ma soprattutto, ha marcato il 61esimo gol in campionato con la maglia nerazzurra, il 77esimo complessivo, il che significa che il Toro supera Giacinto Facchetti nella classifica all-time dei gol segnati.

Nelle ultime 11 partite con l'Inter, Lautaro Martinez ha segnato 10 reti. Praticamente, con lui in campo, si parte 1-0. Non patisce l'assenza di Romelu Lukaku , che pure gli aveva fornito l'assist per il gol con lo Spezia. Che al suo fianco ci sia Correa o Dzeko , poco cambia. Lui fa gol. E dire che in estate si era parlato anche di un suo possibile addio al nerazzurro.

Lautaro si prepara intanto al meglio per il Milan, il gran derby in programma sabato. Fare 11 su 12 vorrebbe dire molto per lui e per l'Inter. Se contiamo anche gli impegni con la Nazionale, il bottino sale a 13 reti su 14 match. “Sono in fiducia” ha dichiarato dopo il fischio finale della partita con la Cremonese. Con lui bomber spietato, è tutta la squadra che prende fiducia. Il suo killer instinct può portare molto lontano la Beneamata.