Inter, Correa è in vantaggio su Dzeko

MILANO - Non c’è Lukaku? Allora, ci pensa Lautaro. Impossibile negarlo, quella di Big Rom è un’assenza pesante in casa nerazzurra. Basti pensare al suo score nei derby: 5 affrontati, 4 vinti e uno solo perso, ma anche 5 gol segnati, uno ad ogni stracittadina. Insomma, una sorta di anti-Diavolo. Inzaghi, allora non può che puntare tutto sul Toro. Che, sul piano dei “dispiaceri” regalati al Milan, non è da meno del belga. Anche il suo bottino, infatti, è di 5 reti, ma gli incroci con i rossoneri sono stati 9. Di sicuro sarà l’osservato speciale della squadra di Pioli. Anche perché l’incrocio più fresco non può lasciare tranquilli: doppietta nel 3-0 in Coppa Italia, che poi ha consegnato la finale ai nerazzurri. E’ stato anche l’unico derby, su 4, vinto dall’Inter nella scorsa stagione.

Sprint Correa-Dzeko Il precedente potrebbe contare nelle scelte di Inzaghi. Al fianco di Lautaro, infatti, lo scorso aprile, c’era Correa. Il Tucu confezionò pure l’assist per il 2-0 a fine primo tempo. E, in generale, la coppia diede parecchio fastidio alla retroguardia rossonera. Un motivo in più per credere che l’ex Lazio (riassorbito l'affaticamento accusato con la Cremonese) sia favorito su Dzeko per sostituire Big Rom. E’ uno dei dubbi che Inzaghi deve ancora sciogliere. Ma, dalla sua, Correa ha pure le due reti già segnate in questo avvio di campionato. Se la sua salute dovesse reggere, il Tucu potrebbe rivelarsi un fattore in questa stagione. Ha caratteristiche uniche nella rosa nerazzurra: non c’è un altro elemento, infatti, che abbia la sua abilità nel saltare l’uomo. La certezza è che lui e Dzeko si divideranno, come titolari, tra Milan e Bayern.