Inter-Bayern Monaco: Inzaghi si affida a Lautaro, spera torni goleador in Champions

Letale in campionato e con la Nazionale, Lautaro Martinez nelle ultime due stagioni si è inceppato in Champions League. Eppure, vista l'assenza di Lukaku, a lui si affida Simone Inzaghi per avere chances in Europa contro il Bayern Monaco. Al Toro si aggrappa l'Inter per l'esordio previsto per domani sera contro la squadra di Nagelsmann. Anche perché l'ultima rete in Europa, ad Anfield contro il Liverpool, porta proprio la firma di Lautaro.

Lautaro: se torna bomber di Coppa, l'Inter ha speranze In campionato, Lautaro sta facendo quello che gli si chiede: segnare. Sono già 3 i gol in 5 partite, ma poi ci sono anche le due partecipazioni alle reti di Dumfries a Lecce e di Brozovic nel derby contro il Milan. Sta facendo il possibile per proseguire l'ottima striscia dell'anno passato, prendendosi spesso sulle spalle la squadra priva di Lukaku. Ma in Champions le cose cambiano.