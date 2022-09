Inter, furia Inzaghi: “Voglio la ferocia”

MILANO - “La sfortuna non esiste bisogna cercare di fare girare gli episodi a favore con maggiore ferocia”. Fermo, deciso, in alcuni frangenti anche duro: di sicuro, ieri, Inzaghi non le ha mandate dire ai suoi giocatori. Il confronto era già previsto. Ma dopo la prestazione nel derby, che, peraltro, seguiva a distanza di soli 8 giorni quella con la Lazio, è arrivato il momento di prendere i problemi di petto e di mettere il gruppo davanti alle proprie responsabilità. Serve una scossa, una reazione da vera Inter. Sono stati troppi, infatti, i segnali raccolti nell’ultimo periodo per non intervenire. Tanto più che il calendario non concede soste: domani ci sarà il debutto in Champions contro la corazzata Bayern e sabato prossimo la sfida con il Torino, da vincere a tutti i costi dopo le due sconfitte accumulate in sole 5 giornate di campionato.

Compattezza, atteggiamenti e sacrificio Anche ieri, per l’allenamento alla Pinetina, era presente la dirigenza al completo. Ma Inzaghi ha tenuto a rapporto i suoi in sala video, proiettando le immagini del derby, con tutti gli errori commessi nei 90’. Il focus è stato in particolare sul secondo e sul terzo gol del Milan, quelli che hanno lasciato letteralmente esterrefatto Inzaghi. Non che l’1-1 sia stato da meno, ma è stato provocato dall’errore di un singolo: Calhangoglu. Negli altri due, invece, ci sono più elementi che restano passivi, addirittura immobili, e che non fanno nulla per impedire che il Milan segni, anzi quasi agevolano il compito ai rossoneri. Ovvio che non debba e che non possa più accadere. D’ora in poi dovrà andare in campo un’Inter più determinata e compatta: decisa a imporre il proprio destino e non a subire gli eventi. Inzaghi ha anche sottolineato che, dopo il derby perso l’anno scorso e la rabbia per lo scudetto sfumato, si sarebbe aspettato ben altro atteggiamento. E allora una delle prime cose da cambiare è proprio l’approccio alla partita: più aggressivo e meno passivo. Inoltre, accantonare ogni forma di presunzione, per mettersi invece a disposizione della squadra e dei compagni: servono sacrifici, non manifestazioni di nervosismo o di insofferenza verso un compagno che sbaglia.