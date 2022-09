Inter, Marotta: “Grande coraggio di Inzaghi. Skriniar? Faremo di tutto per tenerlo”

Simone Inzaghi rivoluziona l' Inter per la partita con il Bayern Monaco e tocca a Beppe Marotta commentare le scelte dell'allenatore nerazzurro proprio prima del calcio d'inizio della super sfida di Champions League che apre il girone in uno stadio San Siro tutto pieno.

Marotta: “Per Skriniar risulta determinante la sua volontà”

Marotta poi si sofferma sul mercato: “Rinnovo Skriniar? Un tema d’attualità, non siamo solo onorati ma riteniamo che sia una parte importante. Faremo di tutto per tenerlo con noi, è chiaro che la volontà del giocatore risulti determinante, ma penso che ci siano i presupposti per essere ottimisti”.

Marotta: “Lukaku? Esonero Tuchel è fresco, non so gli effetti”

Esonero di Tuchel al Chelsea: influirà sul futuro di Romelu Lukaku? “Chiaro che è una notizia fresca e non so quali effetti ci saranno, vogliamo sfruttare il suo apporto in questa stagione e alla fine valuteremo con lui e con il Chelsea. Non so se il cambio di allenatore comporti il fatto che sia automatico il suo ritorno, è prematuro parlarne”.