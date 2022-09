Inter, Onana parla da leader: "Rialzarsi è obbligatorio"

Esordio positivo per André Onana tra i pali della porta dell'Inter. In una serata amara per la squadra nerazzurra, il portiere camerunese ha parato tutto il parabile contro il Bayern in Champions League, risultando il migliore dei suoi a fine partita. In un messaggio sui social, l'ex estremo difensore dell'Ajax ha voluto dare la scossa alla squadra dopo il ko.

Onana: "Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio" "Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio - è il post pubblicato su Twitter dal portiere -. Ci rialzeremo restando uniti e dando la nostra anima in campo. Grazie Nerazzurri per il vostro sostegno nella mia prima partita a San Siro, un sogno che si è avverato". Il post è stato accolto molto positivamente sui social dai tifosi, che puntano su di lui per il futuro della porta nerazzurra.