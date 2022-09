Dimarco prima di Inter-Torino: “Milano è la mia città del cuore, è casa mia”

Dimarco parla a ruota libera: “ Milano è il mio posto del cuore, è casa mia. Ho cominciato a giocare a calcio nella squadra di quartiere del Calvairate, prima dell’Inter. Quando inizi ad avvicinarti alla prima squadra cominci a crederci un po’ di più, poi è importante lavorare per far sì che i propri sogni e obiettivi si realizzino. Un’altra tappa importante è Baku , dove ho esordito con l’Inter”.

Dimarco: “Sono cresciuto grazie a chi ho avuto vicino”

Apre il suo cuore Dimarco: “Credo che tutte le persone che ho incontrato nel mio percorso abbiano avuto un ruolo nella mia crescita: i miei compagni, gli allenatori, gli amici e soprattutto la mia famiglia”. Aggiunge: “Se penso alla mia storia, credo che ciò che più mi abbia spinto ad andare avanti sia stata la forza di volontà, quella cosa che ti aiuta a non mollare mai, bisogna sempre crederci fino all'ultimo e soprattutto avere la consapevolezza dei propri mezzi restando però umili”.

Dimarco: “Ronaldo il Fenomeno un calciatore unico”

Dimarco è cresciuto a pane e Ronaldo il Fenomeno: “Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita. Da bambino l'idolo era Ronaldo, un calciatore unico”. Un giochino coinvolge poi l'esterno: “Se potessi scegliere tre leggende interiste? Compagno di stanza Maicon, compagno di reparto mi sarebbe piaciuto Samuel, avversario da sfidare in allenamento Sneijder”.

Dimarco: “Ecco il gol che scelgo...”

Ancora Dimarco: “Il gol che scelgo è il primo che ho segnato in prima squadra con la maglia nerazzurra, contro la Sampdoria su punizione. Ho preso la palla e la volevo calciare sul palo del portiere, non pensavo che sarebbe uscito un tiro così bello, poi per fortuna è andato all'incrocio. È stata una rete bella ed emozionante. L'assist che premierei invece è quello per il gol di Skriniar contro il Bologna”.