Inzaghi: "Vittoria sofferta e voluta. Onana-Handanovic? L'alternanza continuerà"

Inzaghi esalta il cuore dell'Inter

Per il croato non si è certo trattato di una rete classica del proprio repertorio, mentre per capirne l'importanza nell'economia della stagione dell'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo. Intanto però i ko nel derby e contro il Bayern Monaco sono stati tamponati da una prestazione più di cuore e sostanza che di qualità, ma buona per far capire quanto il gruppo sia compatto. Simone Inzaghi non nasconde a fine gare ai microfoni di DAZN l'orgoglio per il "messaggio" lanciato dalla squadra: "È stata una vittoria importantissima, voluta, da squadra, contro un avversario forte difficile da affrontare. Sapevamo che c'era da soffrire e l'abbiamo fatto tutti insieme, chi ha giocato, chi è subentrato e i nostri tifosi. Siamo l'Inter, abbiamo sempre l'obbligo di vincere, ma due giorni e mezzo fa abbiamo incontrato una squadra come il Bayern che a livello di intensità è la migliore del mondo. Non era facile preparare questa partita e la risposta che ha dato la squadra è stata eccezionale".