Inter: Lukaku non parte per Plzen, straordinari per Lautaro

Niente Romelu Lukaku per l'Inter in vista della trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Simone Inzaghi non avrà a disposizione l'attaccante belga neanche per la seconda uscita di Champions League.

Inter, per Plzen niente Lukaku. Straordinari per Lautaro Martinez Lukaku, quindi sarà la squadra in viaggio per Plzen, restando ad Appiano Gentile. Per lui si proverà il recupero in vista della sfida di campionato - sempre in trasferta - contro l'Udinese. "Straordinari" assicurati, quindi, per Lautaro Martinez là davanti. La squadra, intanto, ha svolto seduta mattutina di allenamento ad Appiano Gentile, partendo immediatamente dopo per la Repubblica Ceca.