Inter verso l'Udinese: Lukaku e Calhanoglu si sono allenati a parte

Al posto di Calhanoglu due sono i giocatori che paiono poterlo sostituire: una mossa è più difensiva, l'altra più offensiva. Si candidano infatti Roberto Gagliardini ed Henrikh Mkhitaryan. Rientrerà in difesa Matteo Darmian che potrebbe giocare titolare, mandando in panchina uno tra Dumfries e Gosens.