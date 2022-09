Inter in crisi, la Curva Nord si fa sentire: “Tolleranza finita”

“La situazione è più complessa di un Inzaghi-out ”. La Curva Nord dell'Inter , la parte più passionale del tifo nerazzurro, si fa sentire dopo il ko di Udine, terza sconfitta in appena sette giornate di campionato. E avverte: “La tolleranza è finita”. Ma il bersaglio non è l'allenatore, bensì i giocatori.

Inter, i numeri non mentono

I numeri non mentono: oltre alle tre sconfitte, l'Inter ha già subito 11 gol, ed è a cinque punti di ritardo dal Napoli in classifica. Dopo l'Udinese, sono arrivate tantissime critiche a Simone Inzaghi per i due cambi del primo tempo e per l'incapacità di incidere a partita in corso. A sorpresa, però, il giorno dopo la Curva Nord si schiera con lui.