Inter, allenamento senza i nazionali: c'era anche Marotta

Oggi l'Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata al Suning Training Centre per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato. Assenti i tanti nazionali, agli ordini del tecnico c'erano Handanovic, Cordaz, Darmian, D'Ambrosio, Gagliardini, Mkhitaryan e Lukaku . Presente anche il turco Calhanoglu che ha proseguito con l'allenamento personalizzato e che spera di recuperare per la partita con la Roma .

Durante il vertice non ci saranno ribaltoni, verrà confermata la fiducia a Inzaghi. L'obiettivo è di analizzare cosa non ha funzionato in questo avvio di stagione, comprese alcune scelte nel ko di Udine (come le due sostituzioni nel primo tempo per i due ammoniti), e a trovare soluzioni per il futuro.