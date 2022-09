Inter, Calhanoglu e Lukaku pronti al rientro

Buone notizie per i tifosi dell' Inter e per Simone Inzaghi , finito al centro della critica dopo un avvio di stagione non certo esaltante della squadra nerazzurra. Hakan Calhanoglu ha voluto lasciare un messaggio inequivocabile su Instagram: "Stiamo tornando", accompagnato dalla foto che lo ritrae insieme al compagno di squadra Romelu Lukaku .

Inter, Lukaku è carico per la Roma

Il centrocampista turco e l'attaccante belga, entrambi fuori per infortunio, sono pronti per il rientro in campo con l'Inter. Lukaku è fuori dal 28 agosto a causa di una distrazione ai flessori della coscia sinistra, ma adesso Big Rom si è ripreso e salvo sorprese giocherà contro la Roma dopo la sosta delle nazionali. Sarà invece più complicato il rientro di Calhanoglu in vista della sfida contro i giallorossi, ma Inzaghi continua a sperare.