Inter, ad Appiano c'è anche Zhang: fiducia rinnovata a Inzaghi

L’ Inter fa quadrato attorno a Simone Inzaghi . A cominciare dal presidente Steven Zhang . Si è svolto nel pomeriggio di giovedì alla Pinetina il tanto atteso summit per fronteggiare lo stato di crisi in casa nerazzurra, scoppiato dopo la sconfitta di Udine, la terza in sette giornate di campionato.

Inter al bivio: dopo la sosta subito Roma e Barcellona

L’Inter, a -5 dal primo posto occupato da Milan e Napoli, e in corsa per una non facile qualificazione agli ottavi di Champions League nel girone che comprende anche Barcellona e Bayern Monaco e che vede i nerazzurri a quota tre punti dopo due giornate, è attesa dopo la sosta per le nazionali da un doppio, delicatissimo impegno ravvicinato a San Siro, il 1° ottobre contro la Roma del grande ex José Mourinho (che non sarà in panchina in quanto squalificato) e il 4 contro il Barcellona.