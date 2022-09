Inter, Lukaku corre forte verso la Roma

INVIATO AD APPIANO - L'inizio della prossima settimana sarà importante per capire se Romelu Lukaku giocherà contro la Roma. Il belga, non convocato dalla sua nazionale per consentigli di recuperare alla Pinetina la migliore condizione dopo lo stiramento ai flessori della coscia sinistra di fine agosto, sta molto meglio e scalpita per aiutare i suoi compagni indossando una maglia da titolare. Anche ieri ha corso in campo svolgendo un programma differenziato (idem Calhanoglu, uscito per la prima volta dalla palestra; pure il turco spera di sfidare la formazione di Mourinho), ma già con discreta intensità. Prima di permettergli di forzare e di rientrare in gruppo (giovedì il primo allenamento al completo sudamericani compresi), però, sarà sottoposto ad accertamenti strumentali che dovranno certificare la completa guarigione del muscolo. Perché, dopo aver sofferto senza il suo top player per un mese, l'Inter vuole averlo a disposizione per tutti i 44 giorni e le 12 partite ufficiali che ci saranno dal'1 ottobre al 13 novembre. Lo staff tecnico e medico vogliono dunque essere sicuri che il problema sia risolto una volta per tutte e che l'ex Chelsea possa tornare a sprigionare tutta la sua potenza senza incorrere in nuovi contrattempi. Ieri mattina alla Pinetina ad assistere alla seduta della squadra c'era l'ad Marotta.