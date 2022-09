Dumfries torna a Milano: “All'Inter per essere al top della forma”

L'Olanda ha battuto il Belgio nel derby del Benelux, in Nations League, e Denzel Dumfries è pronto a fare ritorno a Milano per affrontare una stagione strana, con il Mondiale proprio nel mezzo, e tante partite concentrate in poco tempo con i club di appartenenza. Tra campionato e Champions, nel prossimo mese, l'Inter di Inzaghi si gioca molto. Ecco perché l'esterno è già concentrato sugli impegni in nerazzurro.

Dumfries: “Quest'anno dobbiamo ascoltare attentamente il nostro corpo” Dumfries ha parlato in conferenza stampa dopo l'impegno con l'Olanda: “Si sa che quest'anno ci sarà un programma di gare difficile. Ma tutti sono preparati per questo. Si tratta di ascoltare attentamente il tuo corpo. Dobbiamo mantenerci in forma per poter competere. Ci sono molti esperti nei club che mi tengono d'occhio. E come giocatore devi anche controllarti attentamente”.