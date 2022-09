Dumfries pensa solo all'Inter: "Lo scudetto perso lo scorso anno brucia ancora"

Sarà l’ Olanda di Denzel Dumfries a fare gli onori di casa nella Final Four di Nations League in programma a giugno e che vedrà in campo anche l’Italia.

Gli Orange del ct Louis Van Gaal hanno chiuso al primo posto il Gruppo 1 davanti al Belgio, quarto nell’ultima edizione le cui finali si sono giocate in Italia . Tra i punti di forza dell’Olanda c’è proprio l’esterno dell’ Inter , titolare inamovibile nel 3-5-2 del ct e autore di un assist nella decisiva vittoria per 2-0 sulla Polonia.

Inter, la carica di Dumfries: "Lo scudetto perso brucia ancora"

Intervistato dal ‘Telegraaf’ Dumfries, che secondo quanto riportato da "The Express" sarebbe finito nel mirino del connazionale Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro, sembra pensare oltre che alla nazionale solo sull’Inter e sulla necessità di uscire dal momento difficile che sta attraversando la squadra. L’obiettivo, nonostante le tre sconfitte in sette giornate, è chiaro: cancellare la delusione dello scudetto perso in extremis nella scorsa stagione: "L'interesse dei grandi club mi lusinga, ma sono concentrato solo sull'Inter. Vogliamo vincere lo scudetto che abbiamo perso la scorsa stagione, ancora oggi l'amarezza di aver perso il titolo brucia forte".

Dumfries e le lodi a Van Gaal

L'esterno ha poi parlato delle differenze tattiche tra il 3-5-2 di Van Gaal e quello di Inzaghi: "In nazionale mettiamo più pressione sugli avversari, mentre gli italiani sono bravi a difendere la propria posizione. Mi piace che il ct mi lodi per il mio impegno, con lui posso diventare un giocatore migliore, ma per questo devo dare tutto in ogni allenamento. Sono felice di lavorare con Van Gaal: lo conoscevo dalla televisione per la sua grande carriera di allenatore, ma poter lavorare con lui come giocatore è fantastico. Le persone che non lo conoscono e non sanno che è anche una persona calorosa e divertente. Durante ogni incontro fa una battuta".