Inter, Skriniar: "Errori in difesa? Ci stiamo lavorando. Inzaghi uno di noi"

Inter, Skriniar: "Le critiche alla difesa ci stanno. Inzaghi uno di noi" "Le critiche alla difesa? - ha proseguito il centrale slovacco - Ci stanno e stiamo analizzando gli errori. In realtà ogni reparto è interconnesso: se si subisce gol non è solo colpa dei difensori, così come il migliore attacco parte da buone giocate in retroguardia. Siamo un gruppo fantastico e ne verremo a capo, insieme a Simone Inzaghi, un allenatore che è come se fosse uno di noi. Scherza come un compagno di squadra, ma non fa mai mancare la parola forte al bisogno".