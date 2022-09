Inter-Roma: per Lukaku si allontana la convocazione

L'Inter prosegue i suoi allenamenti in vista della grande sfida con la Roma dell'ex Mourinho, in programma sabato a San Siro. Simone Inzaghi conta chi ci potrà essere e chi no, dopo il forfait sicuro di Marcelo Brozovic, fattosi male con la sua nazionale. Due sono i dubbi, a tre giorni dall'incontro. Ma uno di questi si sta risolvendo, probabilmente in negativo.

Inter-Roma: per Lukaku ancora personalizzato Romelu Lukaku difficilmente farà parte dei giocatori convocati per sabato. L'attaccante del Belgio, infatti, infatti non si è ancora mai allenato in gruppo e anche oggi ha svolto lavoro personalizzato individuale sul campo. Ci sono spiragli invece per il turco Hakan Calhanoglu, almeno per la convocazione; il centrocampista, infatti, ha svolto solo una parte di allenamento sul campo con il gruppo.