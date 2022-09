Inter-Roma, la formazione di Inzaghi: tocca ad Asllani

INVIATO AD APPIANO - Ieri, finalmente con la rosa al completo dopo il ritorno di tutti i nazionali (Onana è stato l'ultimo a sbarcare), Inzaghi ha iniziato a preparare il match di domani pomeriggio contro la Roma. La buona notizia per l'ex tecnico della Lazio è stata la presenza in gruppo, per l'intera seduta, di Hakan Calhanoglu: il turco è completamente recuperato dalla distrazione muscolare al flessore sinistro di metà mese e, fosse per lui, sarebbe titolare contro la Roma. Simone ci sta pensando e tiene aperto il ballottaggio più con l'ex di turno Mkhitaryan che con Gagliardini, i due centrocampisti che durante la sosta sono rimasti ad allenarsi alla Pinetina.

L'armeno ieri è stato provato anche nelle vesti di trequartista, una soluzione più... in corsa che dall'inizio visto che il 3-5-2 non cambierà e che “Micki” (o Calhanoglu) partiranno dalla posizione di mezz'ala sinistra per inserirsi. L'ex milanista di certo non ha i novanta minuti nelle gambe e un utilizzo parziale contro Mourinho potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per averlo dal 1' con il Barcellona, quando avrebbe svolto qualche allenamento in più. Inzaghi in mezzo al campo deve fare i conti con l'assenza, per almeno un mese, di Brozovic e per i tre ruoli della cerniera centrale gli rimangono solo cinque elementi. Giocando quasi sempre ogni tre giorni, ci sarà da dosare le energie. Soprattutto quelle di Asllani, che è al debutto dal 1' con la maglia dell'Inter e che finora è stato utilizzato appena 30' in 9 gare.