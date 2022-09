Inter, Inzaghi: "Porto trofei, ricavi e poche perdite. Asllani titolare"

"Sono sereno. Nelle squadre in cui ho allenato ho portato trofei, ricavi e poche perdite. All'Inter sento la fiducia della società, non mi sento in discussione. Sia con Lotito ieri che con Zhang oggi ho sempre avuto un ottimo rapporto". E' un Simone Inzaghi senza fronzoli e dritto al punto, quello che si presenta davanti a microfoni e taccuini alla conferenza stampa della vigilia di Inter-Roma.

Inter, Inzaghi: "Sento la fiducia della società, ma sicuramente dobbiamo fare meglio" A San Siro tornerà José Mourinho, ma non ci sarà spazio per i sentimentalismi. Così come lo Special One dovrà rifarsi dello 0-1 patito contro l'Atalanta, Inzaghi dovrà provvedere a cancellare il ko per 3-1 di Udine prima della sosta: "Se questo lungo stop di due settimane abbia fatto bene ai giocatori lo sapremo domani, dopo la partita. Posso dire di aver rivisto tutti solo ieri: contro i giallorossa sarà una gara dura, ricca di duelli. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare di più e meglio, specialmente in campionato: attualmente siamo stati al di sotto dello standard abituale per disattenzioni nostre".