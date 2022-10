Inter, sospiro di sollievo: solo affaticamento per Lautaro

Si temeva un guaio al flessore per Lautaro Martinez , uscito dolorante nella partita contro la Roma , invece dovrebbe trattarsi solo di un leggero affaticamento muscolare. E l' Inter tira un bel sospiro di sollievo, avendo già fuori Romelu Lukaku . Al momento, la situazione dell'argentino è sotto controllo e non ci sono dubbi sulla sua presenza martedì contro il Barcellona in Champions League.

Se nelle prossime ore emergeranno nuovi fastidi, l'Inter allora sottoporrà l'attaccante sudamericano a esami più approfonditi, che al momento però non sono previsti e non sembrano necessari. Simone Inzaghi contro i catalani dovrà rinunciare anche a Marcelo Brozovic , la cui assenza pesa eccome nel gioco dell'ex allenatore della Lazio.

Le cattive notizie arrivano poi pure da Lukaku. Il suo ritorno in campo è stato nuovamente posticipato. La speranza è di riaverlo per il Camp Nou, ma se ne potrebbe riparlare pure più avanti, per il match contro la Salernitana del 16 ottobre. A quel punto, l'attaccante belga avrebbe saltato dieci gare. Sarà poi da verificare in che condizioni atletiche si ripresenterà in campo.