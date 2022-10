"Il più grave fallimento nella storia del Var in Champions. Ecco le prove". Nuovo attacco dopo Inter-Barcellona

ROMA - Non si placano le polemiche per l'arbitraggio e, soprattutto, per il Var dopo quanto accaduto in Inter-Barcellona di Champions League. Anche Mundo Deportivo scende in campo, mostrando alcune immagini del fallo di mano di Dumfries, con il seguente commento: "Il Var non ha ravvisato un mano di Dumfries in area quando Ansu stava per colpire di testa al minuto 90+2 nella seguente azione". Il quotidiano spagnolo ha peraltro commentato così la decisione di non assegnare il penalty: "L’errore più grave della storia del Var in Champions. Le immagini mostrano che non c’è nulla che giustifichi la decisione presa dalla sala VAR dove vi erano gli arbitri Pol van Boekel e Dennis Hingler”.