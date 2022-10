L'agente: "Lautaro Martinez via dall'Inter? Può succedere di tutto"

L'agente di Lautaro Martinez , Alejandro Camano, in un'intervista a TycSports ha parlato del futuro dell'attaccante dell' Inter , senza escludere nessuna ipotesi, neanche un possibile addio in estate alla squadra di Inzaghi .

Agente Lautaro Martinez: "Via l'anno prossimo? Non escludo nulla"

"Può lasciare l'Inter? In futuro può succedere di tutto - ha ammesso Camano -. L'Inter non è nel suo momento migliore, ma resta una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club appaiano prepotentemente sul mercato per lui, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio segni i suoi passi".