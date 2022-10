Ranking Uefa: l'Inter scala 9 posizioni, Juve sempre prima delle italiane

Scalata verso l'alto dell'Inter in Europa. Dopo le prime tre giornate dei gironi delle Coppe europee, infatti, i nerazzurri hanno guadagnato ben nove posizioni nel ranking Uefa rispetto alla stagione 2021-2022. E' il dato più eclatante che emerge dopo la comunicazione dell'organo calcistico europeo, La graduatoria è guidata dal Manchester City di Guardiola (favorita per questa edizione di Champions visto come ha iniziato il trofeo e considerata la rosa di altissimo livello) davanti al Bayern Monaco.