Inter, rimonta prima del Qatar: il piano di Inzaghi

MILANO - L’ ebbrezza Champions deve essere rapidamente smaltita, perché ora c’è un campionato da riprendere in mano. Oggi pomeriggio contro il Sassuolo, infatti, comincia il tentativo di risalita dell’Inter. Sono 8 i punti di distacco rispetto a Napoli e Atalanta che guidano la classifica: un solco importante, ma non certo decisivo. Basti pensare che nello scorso torneo la distanza dalla vetta della banda Inzaghi è stata di 7 lunghezze (quindi solo una in meno rispetto ad oggi) fino alla 13ª giornata. Poi, battendo proprio i partenopei, e approfittando dello stop del Milan (allora erano loro in vetta), cominciò la rimonta nerazzurra. Una rimonta talmente lanciata che i nerazzurri si presero la vetta già prima della fine del girone di andata, accumulando pure 4 punti di vantaggio. Vero che, perso il derby, cominciò una crisi che, nei fatti, ha finito per consegnare il titolo al Milan. Anche il controsorpasso, però, è una prova per non considerare i giochi già fatti, anzi. Peraltro, è convinzione comune che, dopo il Mondiale, quindi alla ripresa di gennaio, comincerà un nuovo torneo, in cui avranno sicuramente incidenza proprio le fatiche della competizione iridata.

Tabella di marcia Ecco perché l’obiettivo attuale dell’Inter è quello di accorciare la classifica prima dello stop. Mancano 6 gare, all’interno delle quali, l’Inter avrà due scontri diretti: il primo in casa della Juventus e il secondo a Bergamo, con l’Atalanta. In aggiunta, oltre al Sassuolo, questo pomeriggio, anche le sfide con Salernitana, Fiorentina, Sampdoria e Bologna. Ridurre il distacco a 4-5 punti entro il 13 novembre, quando il campionato si fermerà, sarà già considerato un risultato positivo. Anche perché, alla ripresa, è subito in calendario il big-match con il Napoli a San Siro. Come premesso, il successo sul Barcellona ha restituito convinzione e fiducia all’ambiente nerazzurro. Inzaghi, però, già nelle interviste post-gara ha avvertito tutti: «Non abbia fatto niente». Facile intuire il significato di quelle parole: una semplice vittoria non può cambiare la situazione, se non diventa la prima di una serie di prestazioni di livello. Insomma, la continuità prima di tutto. E da questo punto di vista, quello contro il Sassuolo, è uno snodo fondamentale. Inciampare nuovamente, infatti, farebbe ripiombare i nerazzurri nel baratro. Conquistare i 3 punti, invece, alimenterebbe la fiamma dell’ambizione-scudetto.