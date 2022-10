?halhanoglu: "Il Barça ha il fuoco dentro, ma l'Inter è difficile da battere"

"Sono arrabbiati e hanno il fuoco dentro. Sappiamo che sarà difficile, ma daremo il massimo". Hakan ?alhanoglu, in un'intervista ai microfoni di Prime Video che domani trasmetterà il match dell'Inter di Champions in programma al Camp Nou, presenta così la sfida contro un Barcellona che non ha mandato giù la sconfitta della scorsa settimana.

Inter, ?halhanoglu: "Il Barcellona è arrabbiato, ma batterci sarà dura" Il trequartista dell'Inter sa che l'ambiente sarà caldissimo, ma ha grande fiducia in un gruppo che già all'andata, a San Siro, è riuscito ad avere la meglio grazie a un suo gol. "Loro sono forti, hanno giocatori importanti. Noi eravamo mentalmente pronti. Quando esci in campo lo sai che devi dare il massimo. Noi lavoriamo come squadra in campo. Non da soli. Martedì abbiamo lavorato l'uno per l'altro. Con voglia, coraggio, cuore. Ora vogliamo solo pedalare e lavorare", spiega il nazionale turco che poi sul suo gol dice: "Prima della partita Onana e Lukaku sono venuti da me e mi hanno detto di provare a calciare in porta sulla destra... Ho tirato molto bene".