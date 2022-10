Inter: Correa in gruppo, per Lukaku si aspetta ancora

Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi e per l'Inter. Ci sono infatti due recuperi: quelli di Cordaz e di Correa. Particolarmente importante è naturalmente quello del Tucu, che sarà a disposizione contro la Salernitana e che regala un'alternativa in più per l'attacco nerazzurro. Oggi Correa ha svolto quasi l'intero allenamento in gruppo, ma è pronto a tutti gli effetti. Non così Romelu Lukaku, per il quale non si affrettano i tempi. Oggi l'attaccante belga ha svolto ancora lavoro a parte.

Inter: per Lukaku si punta alla Fiorentina Lukaku è assente da molto tempo e non vede l'ora di tornare in campo. Per lui si è decisa una nuova tabella di marcia: si sottoporrà a esami all'inizio della prossima settimana e, se ci sarà l'ok definitivo da parte dei medici, Inzaghi lo riavrà per la Fiorentina e per quindi per il Viktoria Plzen in Champions League (dove i nerazzurri potrebbero ottenere il matematico passaggio del turno agli ottavi di finale della competizione).