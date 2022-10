Inter, a San Siro partono i cori: “Barcellona vaff....”

L'Inter, con il Barcellona, ha ottenuto una vittoria per 1-0 a San Siro e poi ha pareggiato 3-3 nel catino del Camp Nou. È quindi in vantaggio sui catalani, che potrebbero uscire dalla Champions League con il terzo posto nel girone. I nerazzurri sono invece vicini alla qualificazione, hanno il destino nelle loro mani.

Ma i cori dei tifosi della Nord vanno anche oltre: ci sono state infatti tantissime polemiche dopo l'1-0 del Meazza, nella partita di andata contro la squadra di Xavi, per l'arbitraggio. Da Barcellona si sono alzate diverse voci, da allenatore e presidente Laporta, con denuncia anche alla Uefa per la direzione di gara. Insomma, le due tifoserie – di conseguenza – hanno ripreso a non amarsi. Non dimentichiamo che anche l'anno del Triplete, quando Mourinho eliminò il Barça in semifinale, ci furono polemiche su un arbitraggio che risultò agli spagnoli di parte. Parte da lontano, dunque, il vaffa reciproco.