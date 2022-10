Il photobombing di Onana diventa virale: la divertente scenetta prima di Inter-Salernitana!

Momento molto divertente prima della partita di ieri tra Inter e Salernitana. A far spuntare un sorriso sui tesi volti dei tifosi nerazzurri è stata una scenetta involontariamente messa in piedi dal portiere dell’Inter Onana, protagonista di un inatteso photobombing prima del fischio d’inizio del match di San Siro poi vinto dalla squadra di Inzaghi per 2-0.