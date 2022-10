L'Inter sbarca su eBay: accordo da 1,5 milioni

L' Inter sbarca su eBay. Sulla piattaforma di compravendita online, infatti, nascerà uno spazio ufficiale dedicato agli acquisti di casa nerazzurra. Un vero e proprio "canale" in cui i tifosi potranno fare affari sotto il segno del Biscione.

Inter, soddisfazioni dentro e fuori dal campo. In un panorama di cessione societara

Motivi di soddisfazione - che però si collocano sulla scena delle voci sempre più insistenti di una futura vendita societaria - che scorrono di pari passo a quelli del campo, in cui la squadra è tornata tonica e produttiva nelle ultime partite che, in campionato, l'hanno riportata a ridosso delle prime posizioni di classifica e, in Champions League, a un passo dalla qualificazione aritmetica agli ottavi di finale dopo il 3-3 di Barcellona.