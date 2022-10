Inter, Lautaro: "Mondiale? Io non tiro indietro la gamba. Ho sentito Di Maria"

L'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez in un'intervista a Tyc Sports ha parlato del rischio di infortunarsi a meno di un mese dal via del Mondiale in Qatar. Partecipare alla rassegna iridata è il sogno di qualsiasi giocatore, e i tanti infortuni che si stanno moltiplicando nelle ultime settimane inquietano il Toro.

Inter, Lautaro: "Spero che Di Maria e Dybala ce la facciano"

In Argentina è scattato l'allarme per le condizioni di altre due colonne del reparto offensivo come Angel Di Maria e Paulo Dybala: "Ho parlato con Angel. Mi ha detto che recupererà presto. Spero che entrambi, lui e Paulo, che sono davvero importanti per la nostra Nazionale, recuperino in fretta e nel miglior modo possibile per l'inizio della competizione".

Lautaro: "L'Argentina sarà protagonista"

"Non perdiamo da 35 partite, e abbiamo dimostrato la nostra forza contro le squadre europee. L'Argentina sarà protagonista in Qatar", ha assicurato Lautaro -. Scaloni è fondamentale per noi, ha il rispetto di tutti ed è stato in grado di creare un gruppo. Io fra i migliori attaccanti al mondo? Non so se faccio parte della prima fascia, non sono io che devo dirlo. Mi sento molto bene in questo momento, sto vivendo un grande periodo di forma".