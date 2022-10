Inter, per Lukaku niente Fiorentina: resta a Milano ad allenarsi

Nulla da fare, il ritorno di Lukaku in campo è stato posticipato. L'attaccante belga, assente dal 28 agosto, è tornato ad allenarsi col gruppo e fino all'ultimo Inzaghi ha pensato di portarlo in panchina al Franchi. Contro la Fiorentina però, stando alle ultime indiscrezioni, il bomber nerazzurro non sarà a disposizione e resterà a Milano per allenarsi in vista del prossimo match di Champions League .

Inter, a Firenze out anche Brozovic e Gagliardini

Inzaghi infatti non vuole correre rischi e proverà ad avere al top Lukaku in vista del match contro il Viktoria Plzen, che può essere decisivo per il passaggio agli ottavi. Per quanto riguarda invece la prossima delicata sfida in campionato contro i viola, l'Inter dovrà fare a meno anche di Brozovic: le condizioni fisiche del croato stanno migliorando, ma non può essere ancora convocato. In forte dubbio pure Gagliardini, che sta lavorando per sconfiggere definitivamente la lombargia.