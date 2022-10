Inter, Mkhitaryan: "Fiorentina fortissima, ho segnato il 4-3 pur essendo stremato"

Stanchissimo alla meta. Che in questo caso è il 4-3 segnato al 95'. Henrik Mkhitaryan ha seguito quell'azione con le ultime stille di energia che aveva in corpo, confermando che l' Inter oggi non si risparmia e punta sempre alla vittoria. Anche dopo una doppia rimonta subita dalla Fiorentina . Dopo il fischio finale, l'armeno spiega tutto ai microfoni.

Mkhitaryan dice: "La cosa più importante è la vittoria, non che abbia segnato io, poteva essere anche qualcun altro". Sono "tre punti importantissimi. Andiamo avanti, la vittoria è meritata, il secondo tempo è stato più difficile perché eravamo un po' stanchi". Fa i complimenti alla Fiorentina: "Difficile giocarci contro, hanno pochi punti, ma sono fortissimi. Possono giocare bene e creare problemi alle grandi, ma noi non abbiamo mai mollato oggi".

Lui era lì, al 95': "Negli ultimi 10'-15' non avevo più forza, ma non volevo mollare, volevo andare avanti, mostrare che possiamo lottare fino alla fine. Non pensiamo a risparmiare energie per la Champions League, ma ce la giochiamo partita per partita".