Fiorentina-Inter, la dirigenza viola smentisce l'assalto allo spogliatoio nerazzurro

La classica partita “pazza”, con gol dal primo all’ultimo minuto, ribaltoni e le immancabili polemiche arbitrali. In Fiorentina-Inter è successo davvero di tutto e purtroppo non è mancata neppure la coda finale di polemiche e il giallo relativo ad una presunta aggressione verbale subita dai dirigenti nerazzurri al termine del match.

Mkhitaryan fa volare l'Inter a Firenze

La tensione era alle stelle al termine della gara del Franchi, nella quale la Fiorentina era riuscita a risalire dallo 0-2 dei primi 15 minuti e poi anche dal 2-3, grazie al guizzo di Jovic al 90’. L’acuto di Henrikh Mkhitaryan all’ultimo secondo ha vanificato tutto e, secondo quanto denunciato dai dirigenti dell’Inter, ha pure fatto perdere la testa a qualche componente dello staff dei viola: dopo una presunta aggressione verbale con insulti e male parole rivolte a tesserati dell’Inter subito dopo la fine del match in tribuna, infatti, alcuni dirigenti gigliati si sarebbero scagliati con forza contro la porta degli spogliatoi dell’Inter, colpendola con dei pugni.

Rissa Fiorentina-Inter, il comunicato dei viola

Durante la notte, però, la Fiorentina ha seccamente smentito questa ricostruzione attraverso un comunicato nel quale vengono invocate scuse da parte dell’Inter: "ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Commisso o ad altri Dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l'ottima prestazione. Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità".