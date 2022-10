Inter all'ultimo respiro: già 4 punti conquistati nei recuperi

L' Inter , la pazza Inter, si è rivelata in tutta la sua follia a Firenze contro la Fiorentina . In vantaggio prima 2-0 e poi 3-2, si è fatta rimontare da Jovic all'89', ma è riuscita – un po' fortunosamente e non senza polemiche – a trovare la rete del 4-3 con Mkhitaryan al 95'. E ora è la squadra che ha fatto più punti nel recupero – 4 – alla pari con l' Udinese di Sottil .

Inter: anche a Lecce gol da 3 punti nel recupero

L'altra volta che l'Inter aveva ottenuto il bottino pieno in recupero era stato nella trasferta di Lecce, a inizio campionato. Anche allora i nerazzurri di Inzaghi erano passati in vantaggio presto, con Lukaku, facendosi rimontare a inizio ripresa dai salentini. Ma al 95' era arrivato il gol di Dumfries a regalare la vittoria. Insomma, 2 gol per 4 punti per la Beneamata.