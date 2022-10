Inter, Mkhitaryan: "Viktoria Plzen? Gara decisiva, il rischio c'è sempre"

E' Henrikh Mkhitaryan a parlare, insieme al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di presentazione a Inter-Viktoria Plzen, gara valevole per la quinta giornata del gruppo C di Champions League, in programma domani - mercoledì 26 ottobre - alle 18.45 allo stadio "Giuseppe Meazza". Una vittoria permetterebbe - dopo il 3-3 di Barcellona - di qualificarsi direttamente agli Ottavi: "Gli avversari più modesti di questa Champions? Non direi, chi gioca in questa competizione ha sempre grandi valori. Il rischio in queste partite c'è sempre, dobbiamo stare focalizzati sul nostro obiettivo".